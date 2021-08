Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi, şəhər və kəndlərin yenidən qurulması və bərpası üşün bu ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 2,2 milyard manat vəsaitin 16,9%-dən və yaxud 372,1 milyon manatından istifadə edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.