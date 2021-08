Son günlər Ermənistan silahlı qüvvələri aktiv şəkildə Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının məsuliyyəti zonasına yerləşdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Qarabağa gətirilən erməni silahlılarının sayı barədə açıqlama verib.

Hərbi ekspert baş verənlərə Rusiya sülhməramlılarının cavab verməsinin vacibdliyini də vurğulayıb.

Daha ətraflı:

