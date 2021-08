Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli həyat yoldaşının görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni əslən Cənubi Azərbaycandan olan həyat yoldaşı Rza Tonini ad günü münasibəti ilə təbrik edib.

Qeyd edək ki, Rza Nüşabə Ələsgərlidən 7 yaş kiçikdir. O, əslən Cənubi Azərbaycandandır. Məlumata görə, Rza illər əvvəl Əməkdar artistin cangüdəni işləyib.



Sözügedən videonu təqdim edirik.

