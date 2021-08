Türk ölkəsi "Taliban"a SƏRT XƏBƏRDARLIQ etdi: Ordumuz hazırdır

“Əfqanıstan tərəfindən sərhədin pozulacağı təqdirdə çox sərt qarşılıq veriləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə deyilir. Açıqlamaya görə, Özbəkistan “Taliban”la dialoq qurub və narahatlıqlar qarşı tərəfə çatdırılıb. “Özbək tərəfi sərhəddə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün “Taliban” nümayəndələri ilə danışıqları davam etdirir.Dövlət sərhədinin pozulmasına oxşar və sərt qarşılıq veriləcək” -deyə açıqlamada qeyd olunur.

Qeyd edək ki, iki gün əvvəl Özbəkistan, sərhədi pozan Əfqanıstanın hərbi təyyarəsini vurub.

Anar Türkeş / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.