İlk dozadan əldə olunmuş immunitetin daha uzun müddətliliyini təmin etmək üçün Azərbaycanda da üçüncü dozanın tədbiqinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş infeksionist Təyyar Eyvazov İctimai TV-yə müsahibəsində üçüncü dozanın hələlik müəyyən risk qrupu üçün düşünüldüyünü deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.