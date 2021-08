Estoniyada prezident seçkiləri ilə bağlı maraqlı vəziyyət yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçkilərə bir neçə gün qalmasına baxmayaraq hələlik namizədliyini irəli sürən yoxdur. Normal şərtlərdə əslində namizəd çoxdan iddiasını ortaya qoymalı idi. Xalq arasında keçirilən sorğuya əsasən xalq keçmiş prezident, ölkənin ilk qadın dövlət başçısı 46 yaşlıKersti Kaljulaidin daha 5 il postunda qalmasını istəyir.

Qeyd edək ki, Estoniyada prezidenti millət vəkilləri seçir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.