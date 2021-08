"Qarabağ"ın UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsindəki oyunlarının təqvimi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, H qrupunda oynayan "Qarabağ" bu tarixlərdə meydanda olacaq:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.