Elçiliyə apardıqları kişinin protezini oğurladılar

Naxçıvanın Şərur rayonunda beş gənc təsadüfən tanış olduqları kişini elçiliyə aparıblar, daha sonra onun evinə girib protez damağını oğurlayıblar.

Metbuat.az “Qafqazinfo” xəbər verir ki, hadisə fevralın 20-i gecə saat 02:30 radələrində rayonun Xanlıqlar kəndində baş verib. Evə daxil olan 5 nəfər oradan 30 manat dəyərində qol saatı, 40 manat dəyərində Samsunq markalı mobil telefonu, 220 manat dəyərində 1 ədəd protez damaq və pencəyinin cibindən 320 manat pulu götürüblər.

Belə ki, fevralın 17-də taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Təvəkkül Əliyev həmkəndlisi Nüsrəddin Məmmədovu evinə apararkən yol kənarında dayanan yaşlı bir kişini də maşına götürüb. Yolda söhbət zamanı Nüsrəddin həmin kişinin Xanlıqlar kəndindən olduğunu bildikdə o kənddə yaşayan bir qızı sevdiyini, lakin ailəsinin razı olmadığını deyib. Hətta bir dəfə elçi getdikdə qızın atasının onu qapıdan qovduğunu da bildirib. Həmin zaman sərnişin olan, sonradan evindən oğurluq edilən Həsən Quliyev o ailə ilə qohum olduqlarını deyərək ona kömək edəcəyini bildirib. Bu söhbət əsnasında Təvəkkül və Nüsrəddin Həsən kişini evinə aparıb orada çay içib söhbət ediblər. Həsən Quliyev taksi sürücüsünə yol haqqı üçün 50 manat verib, Təvükkül isə xırda pulu olmadığını bildirib. Səhəri gün axşam saatlarında Həsən Quliyev Nüsrəddin üçün həmin evə elçiliyə gedib, lakin bu dəfə də onu əliboş geri qaytarıblar.

Bir gün sonra Təvəkkül Əliyev Həsən Quliyev barədə tanışı Nurani Mehdiyevə məlumat verib və kişinin çoxlu 50 manatlıqlarla pulu olduğunu deyib.



Məhkəmədə ifadə verən təqsirləndirilən Nurani Quliyev bildirib ki, fevralın 19-u axşam saatlarında Təvəkkül və Nüsrəddin onu Xanlıqlar kəndinə aparıb Həsən Quliyevin evini göstərdiblər: “Təvəkkül dedi ki, saat 3-də bizə zəng edəcək, kişinin evində olan 6 min manatı götürüb bölüşdürəcəyimizi də razılaşdırdıq. Sonra restorana qayıtdıq, bibim oğlu Amid və əmim oğlu Naillə pivə içirdik. Bir qədər sonra Sərxan da bizə qoşuldu. Pivə içib restorandan çıxanda Amidlə Sərxana qoca kişinin çoxlu pulu olması barədə danışdım və oğurluğa getməyə qərar verdik. Maşın çağırıb qocanın evinə getdik, saat 2-də ora çatdıq. Evin arxa tərəfinə keçib plastik pəncərə olduğunu gördük. Nail pəncərəni itələyib açıq olduğunu dedi, Amid orda qaldı ki, gələn olarsa, xəbər etsin. Nail, Sərxan və mən otağa girdik. Qoca kişi salonda divanda yatmışdı, stolun üstündən kişinin protez damağını və sadə telefonunu götürüb cibimə qoydum. Nail də kişinin saatını götürdü, həmin vaxt qoca kişi oyandı. Kişi “siz kimsiz, Azər sənsən?” dedi. Mən də “hə, baba, bizi tanımadın, nəvələrinik gəlmişik səni görək” dedim. Bu vaxt qoca kişi “qoy işığı yandırım” deyəndə onu vurub yıxdım və evdən çıxıb çöllük ərazi ilə qaçdıq. Orada polis bizi saxladı və adlarımızı yalandan fərqli dedik. Sonra evə getdik, damaqdakı dişləri söküb qızıl olub-olmadığını öyrənmək üçün aparıb Nüsrəddinə göstərdim, o da javelin içərisinə salaraq “bunlar qızıl deyil” dedi, sonra həmin dişləri kül qabının içərisinə atdı”.

Zərərçəkmiş Həsən Quliyev məhkəmədə ifadəsində deyib ki, taksidə tanış olduğu Nüsrəddin adlı şəxs üçün elçilik etdiyi Abdulla adlı qohumu onu evdən qovub: “Dedi ki, sizə verəsi qızımız yoxdur. Sonra həmin uşaqlar məni evimə gətirdilər. Bir-iki saat sonra yenidən gəlib Rasim adlı şəxsin qızından da xoşları gəldiyini dedilər. Qızın atasıgilə elçiliyə getdik, onlar oğlanı tanımadıqlarını deyib qızı vermədilər. Həmin gün gecə saat 2-3 radələrində oyanıb gördüm ki, evdə 3 nəfər var. Kim olduqlarını soruşdum, nəvənik dedilər. Yataqdan durmaq istəyəndə saqqallı oğlan məni vurdu, sonra qaçdılar”.

Həsən Quliyev hazırda həmin şəxsləri bağışladığını, gənc olduqlarından onlardan heç bir şikayətinin olmadığını bildirib.

Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilən beş nəfərin hər birinə şərti cəza verilib və onlar məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb.

