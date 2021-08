Bir müddət öncə "Barselaona"dan ayrılıb Fransa PSJ-sinə keçən Lionel Messi bu klubda ilk oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Pari Sen-Jermen" (PSJ) "Reims" ilə oyununda rəqibinə 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

