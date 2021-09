Ekvador Prezidenti Embraer EMB-135-BJ təyyarəsi hərracda satılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Prensa Latina"nın məlumatına görə, müvafiq fərmanı həmin ölkənin Prezidenti Guillermo Lasson imzalayıb. Təyyarə biznes sinifidir. Hərracda satılması qərarı, dövlət vəsaitinə qənaət səbəbiylə verilib. Özəlliklə, dövlətə səmərəli xidmət etməyən və çox da lazım olmayan dövlət fondlarının ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul edib.

Qeyd edək ki, satışdan əvvəl müstəsna hallarda təyyarə istifadə ediləcək.

