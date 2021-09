Bu gün 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avro-2023-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində ilk oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milan Obradoviçin baş məşqçisi olduğu komanda səfərdə Xorvatiya ilə qarşılaşıb.

"Velika Qoritsa" stadionunda keçirilən görüş yığmamızın 0:2 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.