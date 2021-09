Braziliyanın Para əyalətində 20 yaşlı Millena İsir Santos adlı qadın dəhşətli hadisə törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyat yoldaşının ayrılması qadını qəzəbləndirib. O, ərindən intiqam almaq üçün 3 yaşlı uşağını bıçaqlayaraq öldürüb. Ardınca o həmin bıçaqla özünə xəsarət yetirib. Qadın xəstəxanaya yerləşdirilib.

Həyati təhükəsi sovuşan qadın 29 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib.

