“Taliban” Əfqanıstan hökumətinin yeni tərkibini elan etdi

“Taliban” Əfqanıstan hökumətinin yeni tərkibini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin müvəqqəti Baş naziri vəzifəsini molla Məhəmməd Həsən Axund icra edəcək. Əbdül Qəni Bəradər isə Baş nazirin müavini olacaq. Digər vəzifə bölgüsü belədir:

Molla Əbdül Hak Vasik – kəşfiyyat naziri

Yaqub Mücahid – müdafiə naziri

Siracuddin Hakkani – daxili işlər naziri

Zabihulla Mücahid – mədəniyyət və informasiya naziri

Molla Əmir Xan Muttaki – xarici işlər naziri

Məhəmməd Hənif – iqtisadiyyat naziri

Qeyd edək ki, “Taliban” bu tərkibinin daimi deyil, müvəqqəti xarakter daşıdığını açıqlayıb.

