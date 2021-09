Böyük Britaniyalı aktrisa Taniya Fear itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddətdir Los-Ancelesdə yaşayan 31 yaşlı aktrisadan 4 gündür xəbər yoxdur. Onun qohumları aktirasının itkin düşməsi ilə bağlı polisə müraciət ediblər. Aktrisanın tapılması üçün polislə yanaşı onun sosial mediadakı rəfiqələri də hərəkətə keçib.

Sosial mediada çağırışlar edilir.

