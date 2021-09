Boliviyada qadının yediyi hamburgerdən insan barmağı çıxıb.

Metbuat.az bu barədə yerli mənbələr yazıb. Qadın açıqlamasında bildirib ki, o şikayət etsə də, maraqlanan olmayıb. Qadının məsələni sosial mediada yaymasından sonra hadisənin baş verdiyi restoranlar şəbəkəsində araşdırma aparılır. 20 restoran araşdırılır.

Bildirilir ki, hadisə baş verən ərəfədə ət işi ilə məşğul olan işçi iki barmağını ətçəkən maşında itirib. Hadisənin də bu səbəbdən baş verdiyi deyilir.

