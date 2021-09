Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 17,8 mln. ədəd tibbi maska istehsal edilib. Bu, illik müqayisədə 56,1% çoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi bildirib. Təkcə avqust ayında 2,7 mln. ədəd maska istehsal olunub ki, bu da iyul ayı ilə müqayisədə 2,3 dəfə çoxdur.

