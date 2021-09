Tramp Çinə müharibə etməyəcəyi ilə bağlı təminat veribmiş - İDDİA

“Keçmiş prezident Donald Tramp hakimiyyəti illərində ABŞ-ın Çinə müharibə elan etməyəcəyi ilə bağlı Pekinə təminat verib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Washington post” jurnalisti Bob Uoodvard və Roberto Kostanın qələmə aldığı “Təhükə” kitabında qeyd edilib. İddialara görə, Tramp belə həmlələr etməklə hakimiyyət müddətini uzatmaq istəyib. Bildirilir ki, Trampın hakimiyyətinin son vaxtlarında Baş Qərargah rəisi Mark Milli iki dəfə Çinli həmkarı Li Szosenə zəng edib.

O, həmkarına iki ölkə arasında müharibənin olmasına imkan verməyəcəyinə dair təminat verib.

