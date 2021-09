İspaniyanın Ovedo şəhərində bomba həyəcanı yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum şəxs şəhərin mərkəzinə bomba qoyulduğu barədə polisə məlumat verib. Ardınca, polis şəhərdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Şəhərin mərkəzindəki böyük ərazi sakinlərdən təxliyə edilib. Hələlik şübhəli məqama rast gəlinməyib.

Bununla belə, ərazi nəzarət altındadır. Axtarışlar aparılır

