Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Çin sədri Si Cinpin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında “Taliban”la bağlı vacib açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin Əfqanıstana iqtisadi embarqoların tətbiq edilməsinə qarşı çıxıb. Putin ABŞ-a məxsus müasir silahların “Taliban”ın əlinə keçməsinə görə Vaşinqtonu sərt tənqid edib. Si Cinpin isə “Taliban” la əməkdaşlıq edə biləcəklərini istisna etməyib.

“Taliban”a səslənən Çin sədri, ölkədə terror hadisələrinə son verilməsinə çağırıb.

