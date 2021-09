Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ səfərindən sonra Rusiyaya gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Soçidə Ərdoğanla həmkarı Putin arasında görüş planlaşdırılır. Rusiya səfərindən sonra isə Ərdoğan Afrika turuna çıxacaq.

Qeyd edək ki, Ərdoğanın ABŞ səfəri sentyabrın 19-da başlayacaq.

