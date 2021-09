Argentinalı futbolçu Lionel Messinin Fransanın "Paris Sen-Jermen" klubunda qazanacağı əməkhaqqı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı ulduzun illik maaşı 30 milyon avro təşkil edir. Bununla yanaşı, o, PSJ-də daha iki mövsüm qalarsa, 20 milyon avro məbləğində "loyallıq bonusu" əldə edəcək.

Xatırladaq ki, ötən ay "Barselona"dan ayrlan L.Messi PSJ ilə üçillik müqavilə imzalayıb.

