ABŞ-ın Nyu-Cersi ştatında polis 1 aylıq uşağın həyatını xilas edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci mərtədə yaşayan şəxs, uşağı yerə atmaqla təhdid edib. Polis həmin şəxslə danışıqlar aparsa da, nəticə verməyib. Amerikalı uşağı yerə atıb. Lakin polis cəld davranaraq uşağın yerə düşməsinə imkan verməyib. Polis ölkədə qəhrəman elan edilib.

Onu havada tutub. Hadisəni törədən amerikalı nəzarətə götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.