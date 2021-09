Helsinki şəhərində Rusiyanın Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov və ABŞ Qərargah Rəislərinin Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri Mark Milli arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər ikili münasibətlərlə yanaşı qlobal məsələləri müzakirə ediblər. Xoşagəlməz halların qarşısının alınması, təhlükələrin azaldılması, problemlərə operativ reaksiya vermək danışıqların predmeti olub.

