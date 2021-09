Şotlandiyada 21 yaşlı qız yaxın dostlarının evində dəhşətli hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, spirtli içkinin təsiri ilə partidən sonra yuxuya gedən gənc, 30 ildir tanıdığı ailənin oğlunun təcavüzünə məruz qalıb.

21 yaşlı qız bildirib ki, təcavüz edən gənc onun ən yaxın dostu olub. Qız yuxudan ayılanda paltarsız olduğunu görüb. Dərhal otaqdan çıxan qız, vəziyyəti digər dostlarına deyərək, kömək istəyib.

Polis qıza təcavüz edən gənci həbs edib.

