Misirli nişanlısından Şeymaya 480 minlik hədiyyə - FOTOLAR

Sosial şəbəkə fenomeni Şeyma Subaşıya misirli nişanlısı Mohammed Alsaloussinin aldığı növbəti bahalı aksesuar müzakirə mövzusu olub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Şeyma misirli sevgilisi ilə fotolarını instaqram hesabında paylaşıb. Şəkillərdə Şeymanın taxdığı yeni bəzək əşyası diqqətdən yayınmayıb.

İzləyicilər sırf boyunbağını göstərmək üçün şəkillər paydaşdığını qeyd edərək Şeymanın ünvanına "Boyunbağımı necə göstərim fotosu", "Sevgilim yeni bəzək əşyası almışdır", "Təbii ki, də boyunbağını göstərmək üçün paylaşıb" kimi şərhlər yazıblar.

Qeyd edək ki, brilliant boyunbağının qiyməti 480 min dollardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.