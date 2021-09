Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının V turunun daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Neftçi"-"Sabah" qarşılaşması "ağ-qaralar"ın qələbəsi ilə başa çatıb.

5-ci tur

17:00. “Sabah” – “Neftçi” 1:2

Qollar: Aleksey İsayev, 81 - Ramon Maşado, 20, Mamadu Kane, 78

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Rauf Allahverdiyev

“Bank Respublika Arena”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.