Türkiyə kəşfiyyatı Suriyada növbəti uğurlu antiterror əməliyyatına imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, PKK qondarma mərkəzi komitəsinin üzvü Engin Karaaslanı məhv edilib.Məlumata görə, uzun müddətdir axtarışda olan terrorçunun adı interpolun da siyahısında idi.

Suriyada keçirilən əməliyyatın detalları barədə açıqlama veriləcəyi gözlənilir.

