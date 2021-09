İri marketlərin “qiymət oyunu” barədə iddialar gündəmdən düşmür.

Bu dəfə Türkiyədə iri marketdə müştərilərin aldadılması elə müştəri tərəfindən ifşa edilib. Sən demə, qiymət endirimi barədə elanlar heç də həmişə real deyil. Market sahibləri əvvəlcə suni şəkildə artırılmış qiyməti qeyd edir. Ardınca isə guya endirimdə olan ikinci qiyməti təqdim edir. Əslində isə endirimlə olan qiymət elə məhsulun əvvəlki dəyəridir.

