Tanınmış model Danii Banks həyatında verdiyi ən yaxşı qərarını açıqlayıb. Saçlarını sarı rəngə boyamaq onun həyatını tamamilə dəyişdirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Floridada yaşayan 31 yaşlı model saç rəngini dəyişdikdən sonra gəlirlərinin də artdığını bildirib. Bununla da o, tünd rəngli saçlara əlvida dediyini açıqlayıb.

"İnsanlar sarışınlarla da çox ünsiyyət qururlar. Kişilərlə yanaşı, artıq qadınların da diqqətini çəkirəm" -, deyə Danii Banks fikirlərinə əlavə edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.