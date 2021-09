“Müzakirələrin əsas mövzusunu bölgədəki məsələlərin təşkil etdi. Suriya, Qarabağ, Liviya və Əfqanıstandakı məsələləri ətraflı şəkildə müzakirə etmək imkanı oldu”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Soçi görüşünün yekunları barədə jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. O bildirib ki, müzakirələr məhsuldar və faydalı keçib.

