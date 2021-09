İki paytaxt arasında uçuşlar yeddi il sonra bərpa olundu

Liviyanın paytaxtı Tripoli ilə Misirin paytaxtı Qahirə arasındakı mülki uçuşlar yeddi il sonra yenidən başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tripolinin Mitiqa Hava Limanı məlumat yayıb.

Məlumatda Liviya dövlətinə məxsus “Afriqiyah Airways” təyyarəsinin yeddi il sonra Qahirəyə doğru yola çıxdığı bildirilib.

Mülki uçuşların iki ayrı Liviya hava yolu şirkəti ilə həyata keçiriləcəyi qeyd olunub.

Xatırladaq ki, Liviyada 2014-cü ildən bəri şiddətlənən vətəndaş müharibəsi və siyasi böhranlar səbəbindən çox sayda səfirlik və xarici missiyalar ölkədəki fəaliyyətini dayandırmış, beynəlxalq uçuşlar da tamamilə ləğv edilmək həddinə gəlmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.