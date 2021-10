"Qarabağ" qrup lideri oldu - VİDEO

Konfrans Liqasında qrup mərhələsinin 2-ci turunun oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təmsilçimiz “Qarabağ” Kiprdə “Omoniya”nın qonağı olub. 4:1 hesabı ilə qalib gələn Ağdam təmsilçisi xalını 4-ə yüksəldib və qrup lideri olub.

"Qarabağ" ilk turda Bakıda "Bazel”lə (İsveçrə) qolsuz heç-heçə edib.

H qrupunun digər oyununda “Bazel” “Kayrat”ı (Qazaxıstan) qəbul edib və 4:2 hesabı ilə qalib gəlib.

30 sentyabr

Konfrans Liqası

H qrupu

23:00. “Omoniya” (Kipr) – “Qarabağ” (Azərbaycan) - 1:4

Qollar: Leçyaks, 40 (1:0), Kadi Borqes, 52 (1:1), Ramil Şeydayev, 73 (1:2), Maksim Medvedev, 79-pen (1:3), Kadi Borqes, 90+4 (1:4)

Baş hakim: Bobbi Madden (Şotlandiya)

Nikosiya. GSP stadionu

23:00 "Bazel" (İsveçrə) - "Kayrat" (Qazaxıstan) - 4:2

Qol: Artur, 16 (1:0), Lanq, 22 (2:0), 40 (3:0), Ndoye, 49 (4:0), Kante, 66 (4:1), Alves, 68-pen (4:2)

