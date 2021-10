NASA 10 il ərzində Günəşdən ən uzaq olan Neptun planetinə araşdırma cihazı göndərməyi planlaşdırır.

Metbuat.az "İzvestiya"ya istinadla xəbər verir ki, "Neptun Odyssey" missiyasının açılışı 2031-ci ilə planlaşdırılır. Cihaz, Elon Musk-ın "SpaceX"ə məxsus olan "Space Launch System" və ya "Falcon Heavy" sistemindən istifadə edərək səyahət edəcək. Güman edilir ki, cihaz 2043 -cü ilə qədər planetə yaxınlaşsa bilər.

Qeyd edək ki, Neptun planteninə uçuş 3,4 milyard dollara başa gələcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.