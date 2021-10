Lionel Messinin qaldığı hotel qarət olundu

Naməlum şəxslər Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Lionel Messinin yaşadığı "La Royal Monceau" hotelini qarət ediblər.

Metbuat.az "Daily Mail"ə istinadən xəbər verir ki, cinayətkarlar binanın damından enərək içəri daxil olublar. Onlar aregentinalı hücumçunun qaldığı mərtəbənin üzərindəki 4 otaqdan pul və qiymətli əşyalar oğurlayıblar. Zərərin on minlərlə avro olduğu ehtimal edilir.

Ailəsi ilə birlikdə hoteldə yaşayan futbolçunun fərdi ev aldığı və tezliklə oraya köçəcəyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Lionel Messi PSJ-yə bu ilin yayında azad agent kimi keçib.

