Meksikada 19 yaşlı “TikTok” fenomeni Qabriel Salazar faciəvi şəkildə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Salazarın idarə etdiyi lüks avtomobil qəzaya düşüb və bu zaman maşının benzin çəni partlayıb.



Yanan maşında Qabriellə birlikdə daha üç nəfər faciəvi şəkildə ölüb.

Qeyd edək ki, Qabriel Salazarın “TikTok”da 2 milyondan çox izləyicisi var idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.