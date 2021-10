21:08 Yaranmış problemlə bağlı sosial platformalardan AÇIQLAMA

20:34 Nazirlik problemlə əlaqədar açıqlama yaydı

20:15 - Sosial şəbəkələrin işində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, istifadəçilər “Facebook”, “Instaqram” sosial şəbəkələrinə giriş edə, “Whatsap” tətbiqindən istifadə edə bilmirlər.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrə girişdə olan problem təkcə ölkəmizdə deyil, digər ölkələrdə də baş verib. Problemin səbəbi hələlik açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.