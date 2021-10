Türkiyəli aktyor Burak Sergen 4 ay əvvəl evləndiyi həyat yoldaşından boşanmaq üçün iddia qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 60 yaşlı aktyor özündən 28 yaş kiçik olan Nihan Ünsalın ona xəyanət etdiyini irəli sürüb. Aktyor həyat yoldaşını izlətdirib və onun iş adamıyla görüşdüyünü öyrənib.

Qeyd edək ki, bu aktyorun ikinci evliliyidir.

