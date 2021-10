Dünya çempionatı: Azərbaycanın yunan-Roma güləşçilərinin ilk rəqibləri bəlli olub

Norveçin paytaxtı Osloda güləş üzrə dünya çempionatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yunan-Roma güləşi üzrə mübarizə baş tutacaq. Bu gün püşkatma mərasimi keçirilib və Azərbaycan millisinin üzvlərinin də ilk rəqibləri müəyyənləşib.

55 kq

1/8 final: Eldəniz Əzizli - Koriun Sahradian (Ukrayna)



60 kq

Təsnifat: Murad Məmmədov - Kriştian Keçkemeti (Macarıstan)



63 kq

1/8 final: Taleh Məmmədov - Mehmet Çeker (Türkiyə)



67 kq

1/16 final: Həsrət Cəfərov - Peyton Omaniya (ABŞ)



72 kq

1/16 final: Ülvü Qənizadə - İdris İbayev (Almaniya)



77 kq

1/16 final: Sənan Süleymanov - Kayratbek Tuqolbayev (Qırğızıstan)



82 kq

1/16 final: Rafiq Hüseynov - Ranet Kaljola (Estoniya)



87 kq

1/8 final: İslam Abbasov - Laşa Qobadze (Gürcüstan)



97 kq

1/16 final: Murad Lokyayev - Pontus Lund (İsveç)



130 kq

1/8 final: Beka Kandelaki - Stepan David (Çexiya)



Qeyd edək ki, sabah 55, 72, 77 və 82 kq-da çıxış edən güləşçilər xalçaya çıxacaq. Oktyabrın 8-də 60, 97 və 130, növbəti gün isə 63, 67 və 87 kq-da yer alan pəhləvanlar mübarizəyə qoşulacaq.

Xatırladaq ki, indiyədək Azərbaycanın yalnız sərbəst güləşçilərdən Abubakr Abakarov (86 kq) və Osman Nurməhəmmədov (92 kq) bürünc medal qazanıb.

