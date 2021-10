Yaponiyanın paytaxtı Tokionun şimal-şərqində 6,1 bal gücündxə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Meteorologiya Agentliyi məlumat yayıb.

Çiba vilayətindəki zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı edilməyib.

Zəlzələnin dərinliyi 80 kilometr təşkil edib. Yeraltı təkanlar Tokiodan başqa, Kanaqava və Saitama vilayətlərində də hiss olunub.

