Koronavirusun yaranma nəzəriyyəsi: 2012-də...

Yeni tip koronavirus 2012-ci ildə yoluxmuş çinli şaxtaçının bədənində təkamül edə bilər, çünki ondakı virusun nümunələri Uhandakı laboratoriyaya göndərilmişdi, güman ki, oradan da virus sızıb.

Amerikanın Bioscience Resource Project təşkilarının icraçı direktoru Conatan Letemin sözlərinə görə, virus bir adamın bədənində uzun müddət qalanda "təkamül sıçrayışları" edərək xeyli sayda mutasiya keçə bilir.

"SARS-CoV-2"yə dönmək üçün o şaxtaçının bədənində virus yüzlərlə mutasiya keçib. Onilliklər təxminən altı aya sığıb. Bizim nəzəriyyəmizə görə, analoji təkamül 2012--ci ildə şaxtaçının müəmmalı şəkildə yoluxmasından sonra onun ağciyərində baş tutub. Həmçinin infeksiyanın alovlanması zamanı yoluxan şaxtaçılardan götürülən tibbi nümunədən virus ətrafa sızıb", - Letem söyləyib.

Qəzetin məlumatına görə, 2012-ci ildə Çinin Yunnan əyalətindəki şaxtanı yarasaların ifrazatından təmizləyən altı şaxtaçıda "pnevmoniyaya bənzəyən" xəstəlik tapıblar. Onlardan üçü ölüb, qalanları altı ay xəstəxanda yatıblar. Şaxtaçıların ölümündən bir il sonra Uhan alimləri həmin yerdə yarasalarda RaTG13 koronavirusu aşkarlayıblar, bu isə COVID-19-a səbəb olan virusla təxminən 96% identikdir.

"Bilirik ki, şaxtanın yanında aşkarlanan xeyli sayda koronavirus bir-birindən fərqlənirdi, eləcə də bilirik ki, şaxtaçıların bəziləri uzun zaman xəstəxanada yatıblar. Onların müalicəsi altı ay çəkib və uyğunlaşmış insan koronavirusunun təkamülünə səbəb olub", - Letem deyib.

Qeyd olunur ki, şaxtaçıların yoluxduğu virusun nümunələri Uhandakı mütəxəssislərə göndərilib, COVID-19-un ilk alovlanması da məhz həmin şəhərdə baş verib.

