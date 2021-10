Moskvada dəhşətli qətl hadisəsi anbaan kameraların obyektivinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Kiyevski dəmiryol stansiyasında baş verən hadisə zamanı qeydə alınıb. Hadisə zamanı , kişi qadını təpikləməyə başlayıb və onu sərt şəkildə itələyib. Başı asfalta dəyən və yoldan keçən avtobusun altına düşən qız aldığı zərbələrdən yerindəcə keçinib. Hadisənin şəxsi münaqişə səbəbindən baş verdiyi bildirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

