Arif Babayevin vəziyyəti ağırlaşdı: Xəstəxanaya yerləşdirildi

Azərbaycanın məşhur xanəndəsi, Xalq artisti Arif Babayevin səhhətində problemlər yaranıb.

Metbuat.az Report-a istinadla xəbər verir ki. hu barədə xalq artistinin yaxınları məlumat veriblər.

A.Babayev Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya yerləşdirilib:

“Beyin sistemi ilə əlaqədar problemləri var idi. Müalicədən sonra yaxşılaşmışdı. Həmin problemlər səhhətində yenidən narahatlıq yaratdı, bir saat əvvəl xəstəxanaya yerləşdirmişik. Müalicəsi davam edir, həkimlər onun vəziyyətini stabil qiymətləndirir”.

Xatırladaq ki, Arif Babayev bir neçə ay öncə Türkiyədə müalicə alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.