Tanınmış xanəndə Züleyxa Rəhimi vəfat edib.

Metbuat.az kulis.az-a istinadən xəbər verir ki, uzun zamandır qaraciyər xərçəngindən əziyyət çəkən xanəndə dünən axşam saatlarında qəfil dünyasını dəyişib.

Sənətçi "Qubanın ağ alması", "Qarabağ, ay Qarabağ", "Xatırla məni" kimi ifaları ilə dinləyicilərin sevgisini qazanıb.

