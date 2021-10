Ərdoğanla Bayden Qarabağ məsələsini müzakirə edəcək

“ABŞ-la əlaqələrimiz yaxşı yöndə inkişaf edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Milliyet” qəzetinə müsahibəsində Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın deyib. O qeyd edib ki, Türkiyə ilə ABŞ-arasında siyasi, iqtisadi, energetika, təhlükəsizlik, terrora qarşı mübarizə, ticarət, müdafiə sənayesi, qlobal məsələlərlə bağlı əlaqələr var.

“Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ABŞ Prezidenti Cozef Bayden ilə “G-20” liderlərinin oktyabrın 30-31-də Romada keçiriləcək Zirvə toplantısı çərçivəsində liderlərin gündəliyin əsas məsələləri olaraq Əfqanıstan, Suriya, İraq, Qarabağ, Qafqaz, Liviya, Şəqri Aralıq dənizi və başqa bölgələr mövzusunda da müzakirələr aparacaqlar” deyə Kalın qeyd edib.

