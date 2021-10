“NATO müttəfiqimiz Türkiyəyə yönəlik xaricdən gələn hücumları pisləyirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Dövlət Departamentinin açıqlamasında belə deyilir. Açıqlamada, Suriyanın şimalından bütün tərəflərin atəşkəsə əməl etməsinin vacibliyi vurğulanıb. Bildirilib ki, Vaşinqton Suriyada vəziyyətin sabitləşməsi üçün Ankara ilə birgə fəaliyyət göstərməyə davam edəcək.

Qeyd edək ki, PKK/YPG terror təşkilatının hücumu nəticəsində Suriyada iki türk polisi şəhid olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.