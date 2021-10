Bu ölkə qarışdı: Kütləyə atəş açıldı - Paytaxta ordu yeridilir / VİDEO

Livanın Ədliyyə Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirən insanlara atəş açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı azı 2 nəfər ölüb. 7 yaralı var.Məlumata görə, etirazçılar ötən il Beyrut limanındakı partlayışın araşdırılması ilə bağlı işin gec başa çatmasına narazılıq edir. Nümayişçilər araşdırmanı aparan hakimin dəyişdirilməsini tələb edir.

Kütləyə atəş açanların axtarışları davam edir. Təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün payaxta ordu yeridilib.

Qeyd edək ki, Beyrut dəniz limanından baş verən partlayış zamanı 200 insan həlak olub. Livan hökumətində baş verən böhran işin sürətlə araşdırılmasına mane olur.

