İspaniyanın La Palma adasında vulkan püskürməsi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, kraterdən ayrılan lava daha 90 evi külə çevirib. Ümumilikdə isə minə qədər tikili məhv olub. Son 24 saatda 24 hektar ərazi sıradan çıxıb. Lava meyvə ağaclarını sıradan çıxarıb, təsərrüfata ciddi ziyan dəyib.

Seysmik fəallıq 1 aydır davam edir. Lava artıq Atlantik okenına tökülür.

