Ermənistanın “Şirak” futbol klubunun oyunçusu Lernik Qazaryan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub İnstaqram hesabında paylaşım edib.

Bildirilib ki, o, bu gün səhər saatlarında ölüb.

Futbolçu sentyabrın 5-də avtomobil qəzası keçirmiş və komaya düşmüşdü.

Qeyd edək ki, o, 44 günlük müharibədə işğalçı Ermənistan ordusu sıralarında olub.

