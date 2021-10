Minlərlə əsgər, İHA, helikopter, tank... - ABŞ DƏDƏAĞAC LİMANINA HƏRBİ QÜVVƏ GÖNDƏRİR

ABŞ Yunanıstanın Dədəağac limanına çox sayda hərbçi və texnika göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstan mediası məlumat yayıb. Məlumata görə, hərbi qüvvələrin göndərilməsi təlimlərin keçiriləcəyi ilə bağlıdır. Bildirilir ki, Dədəağac limanına göndəriləcək hərbi qüvvənin sayı bu günə qədər “görünməmiş miqdardadır”. Hərbi qüvvə İHA, tank, top, ağır silahlar, helikopterlər və digər hərbi texnikalardan ibarətdir. Bildirilir ki, Dədəağacda başlayan təlimlər Rumıniya, Bolqarıstan və Mərkəzi Avropaya qədər uzanacaq.

Qeyd edək ki, ekspertlərin iddiasına görə, ABŞ təlimləri bəhanə edərək, bölgəyə qüvvə toplayır.

