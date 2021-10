Türkiyə və Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (Türk Şurası) Afrikanın üç ölkəsinə yeni növ koronavirus (COVID-19) əleyhinə peyvənd hədiyyə edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Toqo Prezidenti ilə görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında məlumat verib.

Ərdoğan qeyd edib ki, peyvəndlər qarşıdakı dövrdə Toqo, Burkina-Faso və Liberiyaya göndəriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.